Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, mellyel elsődleges célja volt, hogy jobban megismerjék az emberek, mivel így szeretett volna kitörni ismert édesanyja árnyékából. A 22 éves lány most nagy lépésre szánta el magát, megdöbbentette követőit megújult külsejével.