A táncművészt legutóbb a TV2-n, a Nicsak, ki vagyok? című műsorban láthatta a közönség, ahol már nagy terhes hassal bújkált egy méhecske jelmez mögött. Karsai a TV2 egykori, Megatánc című show-jában vált ismertté, már ideje külföldön dolgozik, ezért most kétlaki életet él, Sukoró és Köln között ingázik. Kislánya apját is Németországban ismerte meg, majd fél év elteltével már teherbe is esett az akkor 41 éves táncosnő.

