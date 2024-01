Mint ismert, a YouTube-on gyárt műsorokat Hajdú Péter, sok százezres, milliós megtekintéssel. Most eláulta, hogy mely műsora tér vissza tavasszal, és a bevételekről is beszélt.

"A Frizbi nem szűnik meg, de a szezonban valóban az eheti lesz az utolsó adás, ami egyébként nagyot fog szólni. Ezt követően egészen nyárig minden héten a Beköltözve formátummal jelentkezünk. De nem arról van szó, hogy a Frizbit elengedném... Idén nyáron nem lesz szünet a csatornán, hanem akkorra időzítünk majd vadonatúj adásokat. A szezonban viszont elkészítünk harmincöt Beköltözvét. Ennek oka rém egyszerű. A reklámozók sorban állnak nálunk és az állandó partnereink is jelezték, hogy nagyon szeretnének több epizódot is támogatni ebből a formátumból..Őszinte leszek, nagyon bejöttek a számításaink minden szempontból. A nézők és a reklámozóink is jobban szeretik ezt a talkshow realityt és én is jobban élvezem ezeket a forgatásokat – magyarázta a műsorvezető.

"Nem szeretnék farizeusnak tűnni, hiszen nyilvánvaló, hogy a Frizbi TV egy üzleti vállalkozás. Ergo bevételi forrásként is jobb a Beköltözve formátum, hiszen ott jóval több lehetőség nyílik egy-egy termékelhelyezésre, mint a Frizbiben. Itt nem csak az energiaital tűnhet fel, de jöhet a csirkehús, a csipsz és ezer apró cikk is" - tette hozzá.

A Borsnak arról is beszélt, hogy most jobban keres, mint amikor vezérigazgató volt - és ez nem azt jelenti, hogy akkoriban nem keresett sokat.