Két barátnője is azt állította, hogy megverte, más botrányok mellett ezért tűnt el már nyolc éve a médiából a kubai származású valóságshow-szereplő, VV Cristofel – aki most Hajdú Péternél tért vissza káromkodva, mintha nem is egy stúdióban, hanem csak a kocsmában beszélgettek volna. "Miről beszélsz, b*szd meg?" – kiáltotta egy ponton eltorzult arccal az előzetes szerint. Mutatjuk a videót.