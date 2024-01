Egyre gyakoribb jelenség, hogy az előadók durva sérüléseket szenvednek a színpadon, ami egyrészt saját hibájukból, másrészt valamilyen technikai hibából adódóan történik. De egy új, őrült szokás is egyre terjed a rajongók körében, akik különböző tárgyakat, bizarr dolgokat dobálnak fel a színpadra az énekeseknek, akkor nagyobb a baj, ha el is találják őket. Vannak olyan sztárok, akik emiatt már félnek a közönségtől, de egyelőre még nem tudják, hogyan kezeljék ezt a helyzetet. A show-k is egyre összetettebbek, látványosabbak, egyes kellékek is veszélyesek lehetnek. Legutóbb Valkusz Milán, a ValMar énekese égett meg koncert közben, mert túl közel hajolt egy tüzet lövellő pirotechnikai eszközhöz.