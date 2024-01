Meghalt Frank Farian német producer, aki a Boney M-et is alapította annak idején.

82 évesen meghalt Frank Farian zenei producer, aki a Boney M alapítója és menedzsere is volt, olyan slágerek fűződtek a nevéhez, mint a Daddy Cool vagy a Rasputin.

A zenekarral több mint 150 millió lemezt adott el világszerte, de közben olyan előadókkal is dolgozott, mint Stevie Wonder vagy Meat Loaf, összes eladása így 800 millió lemez is lehetett.

Farian volt az alapítója és menedzsere a Milli Vanillinek is, így szintén az ő nevéhez fűződik a zenei világ egyik legnagyobb botránya – később ugyanis kiderült, hogy a két tag csak az arcát adta a produkciókhoz, valójában pedig mindegyik számukat más zenészek rögzítették.