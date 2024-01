A volt felesége, Susan Lavelle kedden a Facebookon tette közzé a hírt, azonban nem árulta el sem a halál okát, sem más részletet a halál körülményeiről.

1975-ben kezdte a pályát, a Lost on Paradise Island-ban szerepelt, majd felbukkant a Starsky és Hutch-ban, a Hazárd megye lordjaiban, a TJ Hookerben, a Simlis és a szendében.

Láthatták az Alien Nation, a Pacific Blue, a Sheena, a dzsungel királynője, a Nyughatatlan Jordan és sok más sorozat, film nézői. Tavaly még forgatott, például a Wisdom from the Apocalypse című filmben is szerepelt. A Star Trek: Enterprise-ban 12 részben volt látható.