Mint írtuk, a ValMar egyik fele, Valkusz Milán véletlenül pont akkor hajolt koncert közben egy pirotechnikai eszköz fölé, amikor az tüzet kezdett el kilőni, az énekesnek egy pillanatra a haja, az arca, a ruhája is lángba borult – amiről ijesztő videók és fotók is készültek:

Azóta kiderült, hogy komolyabb baja nem esett, amiről ő maga is beszélt a Tények Plusznak: "Nos, hogy mi történt pontosan? Annyi, hogy rosszkor voltam rossz helyen... A közönséggel kontaktáltam, teljesen megfeledkeztem arról, hogy a gép ott lehet... Ennek a következménye az volt, hogy egy pillanatra fellángolt a hajam, a ruhám attól a spricctől. Nincsen nagyobb baj, csak a szemöldökömből hiányzik, szempillám hiányzik, piros a szemem, amit valószínűleg a hő eredményezett. Meg hiányzik a hajam egy-két helyen, meg szőrök, de hát ennyi probléma legyen" – mondta Valkusz Milán.

A TV2-nek egy pirotechnikai szakértő is nyilatkozott, szerinte az énekes akár meg is halhatott volna a balesetben, nemcsak neki, de a pirotechnikát felügyelő szakembereknek is jobban kellett volna vigyázniuk. A teljes riportot meg tudja nézni itt: