Mint írtuk, 265 napot töltött a szigorú komlói elvonón az alkoholista színész, Molnár Gusztáv, aki tavaly augusztusban hagyta el az intézményt. Azóta nem dolgozott, barátai tartották el , most azonban külföldre ment dolgozni, mivel itthon már nem kap ajánlatokat senkitől. Most újra megszólalt és magát sajnáltatja, miközben másokat, a saját anyját és a nőket okolja azért, hogy alkoholista lett.

Molnár Gusztáv hosszú idő után kapott egy kisebb lehetőséget a szülőhazájában, Szlovákiában, jelenleg is Kassán tartózkodik. Ott egy színészlakásban húzta meg magát, mivel egyáltalán nincs pénze. Elmondása szerint most egyelőre ott fog élni, az is lehetséges, hogy nem tér haza, ott kezd új életet.

A 37 éves színész megszólalt a nőkhöz fűződő viszonyáról is, elmondása szerint a komlói elvonón figyelmeztették, hogy könnyen visszaeshet, és valószínűleg nőügyek miatt fog visszakerülni a szigorú elvonóra.

A lányok a gyenge pontom, ami minden bizonnyal az édesanyámhoz fűződő viszonyomból fakad. Ez egy fontos felismerés volt az életemben. Azt azonban fontos leszögeznem a készülő előadással kapcsolatban, hogy természetesen egyik volt kedvesem sem lesz benne név szerint megemlítve, inkább a tapasztalataimat, belső vívódásaimat mesélem majd el a közönségnek. Hatéves kisfiúként már szerelmes verseket írtam, hőszerelmes típus vagyok, de azt be kellett látnom, hogy nagyon nehezen tudok szeretetet, törődést elfogadni. Ezekkel a versekkel és az előadással gyakorlatilag önmagam terapeutájává válok egy kicsit, de abban is biztos vagyok, hogy sokan küzdenek hasonló problémákkal, kötődési nehézségekkel" - magyarázkodott az alkoholista színész, aki most az édesanyját és a nőket okolja azért, hogy idáig jutott, most így próbálja magát sajnáltatni.

Az anyjával való kapcsolatáról korábban már beszélt, de akkor nem részletezte, hogy miért őt hibáztatja a saját gyengeségei miatt. Valószínűleg csak így akarja a felelősséget másra hárítani a tettei miatt - írja a Bors.