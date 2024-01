Két évvel ezelőtt örökre megváltozott Mészáros Norina, Young G Béci feleségének élete: életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani közvetlenül az esküvője után és az operáció során el kellett távolítani a méhét a teljes gyógyulás érdekében.

Norina most a közösségi oldalán válaszolt a rajongói kérdéseire a betegségével kapcsolatban, és közben felhívta a szűrővizsgálatok fontosságára a figyelmet. Egy rajongója konkrét kérdéssel fordult hozzá, így rá is kérdezett arra, hogy milyen az élete méh nélkül, mert rá is ez a műtét vár, és szeretné tudni a sztáranyuka tapasztalatait.