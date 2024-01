Az 51 éves szexi latin színésznő és férje, Joe Manganiello tavaly nyáron jelentették be, hogy hét év házasság után döntöttek a válás mellett , de az okokról akkor többet nem beszéltek. Valódi álompárnak számítottak, ezért sokakat meglepett a válásuk híre. Közelményükben akkor kérték, hogy mindenki tartsa tiszteletben, hogy az okokat nem szeretnék részletezni, most azonban Sofía Vergara úgy döntött, hogy elárulja, miért ért véget a házasságuk.

Nehéz időszak áll Sofía Vergara mögött, ugyanis nehéz döntést kellett megoznia férjével, Joe Manganiellóval, akivel hosszú ideje alkottak egy párt. Majd nemrég beperelték őt legújabb sorozata, a Griselda miatt, melynek premierjét is megpróbálják megakadályozni egy jelenleg zajló perben a történetet ihlető Griselda Blanco örökösei.

Az 51 éves színésznő, bár évtizedeket letagadhatna korából, most elárulta, hogy épp életkora állt a boldogsága útjába, ugyanis férjével a gyerekkérdésben nem tudtak megegyezni.

Nemrég váltam el a második férjemtől, akivel 10 évig voltunk együtt. A házasságom azért ment tönkre, mert a férjem fiatalabb volt tőlem... Ő gyerekeket akart, én pedig nem akartam öreg anyuka lenni. Úgy érzem, ez nem fair a babával szemben. Tisztelem, aki ezt csinálja, de ez már nem nekem való" - vallotta be csalódottan Vergara, akitől volt férje, Joe Manganiello négy évvel volt fiatalabb, és bár nagyon szerették egymást, a családalapítás kérdésében nem tudtak megegyezni.