Január 22-én indult a TV2 legújabb műsora, a Kincsvadászok. A műtárgykereskedő show-ban régi családi ereklyék, értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival.

Az első epizódban óriási értékre leltek a szakértők. A műsorban bemutatott női mellény azóta az Iparművészeti Múzeumban kapott helyet, a szakértők pedig már be is azonosították az eredetét - számolt be róla a Tények. A ruhadarabért 850 ezer forintért fizetett a TV2 műsorának kereskedője, de mint utólag elárulta, akár egymilliót is fizetett volna a tárgy gazdájának.

A restaurálás hamarosan kezdetét veszi, a helyreállított ruhadarabot pedig a múzeum látogatói meg is csodálhatják.