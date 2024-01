Az énekesnő fiatalon ment férjhez, és a családalapítás is a tervei közt szerepel. "Rám írt az Instagramon, ami nagyon gáz volt, mert annyit írt: 'Szia!' Ilyen sziát naponta több százat kapok, de valamiért visszaírtam. Én is csak ennyit: 'Szia, Marci!', amire azt válaszolta: 'Jó a hangod, tetszenek a dalaid'. Ez volt az a pont, amiből rájöttem, ez a fiú biztosan nem ismeri a dalaimat, egyet sem hallott közülük. Nem is válaszoltam rá, de később kaptam Marcitól egy újabb üzenetet: 'Ugye, ez nagyon rossz kezdés volt?', mire azt válaszoltam, nagyon, és ezzel feloldottam minden feszkót. Így kezdődött... Manapság nagyon nehéz ismerkedni, úgyhogy azt gondoltam, megnézem magamnak ezt a fickót, hátha. A találkozás olyan jól sikerült, hogy tavaly már össze is házasodtunk"

– mesélte Bogi, aki egyáltalán nem érzi úgy, hogy túl korai lett volna az esküvő.

"Mielőtt összekötöttük az életünket, rengeteget beszélgettünk. Rólunk, a kapcsolatunkról, mindent kielemeztünk. A férjem és az én szüleim is közel harminc éve élnek boldog házasságban, jó minta van előttünk, ezt is szem előtt tartottuk. Úgy gondoltuk, talán nekünk is sikerülhet" - tette hozzá.

"Szeretnék fiatalon anyuka lenni, de azért ezzel még várnék egy kicsit, huszonegy évesen túlságosan fiatalnak gondolom magam. Egyelőre szeretnék a karrieremmel foglalkozni, továbbtanulni" - árulta el a Bestnek.