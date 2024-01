A legutóbbi Nagy Ő, Jákob Zoltán sajnos nem járt sikerrel a műsorbeli választottjával, Hajnal Bettinával, két hónappal ezelőtt jelentették be, hogy szakítottak. A nőre azóta rátalált az újabb szerelem , azonban a milliárdos üzletembernek nehezebb dolga van, most elárulta, milyen hatással volt a magánéletére az, hogy sokan megismerték őt a társkereső műsorban.

Jákob Zoltán a szakítás után is leszögezte, hogy nem keresi görcsösen a szerelmet, úgy gondolja, hogy az eljön, ha jönnie kell. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne ostromolnák a nők, de az egykori Nagy Ő most más dolgokra koncentrál, sőt, azt is elmondta, hogy számára nehezebb a műsor után ismerkedni, ugyanis hátrányból indul a hétköznapokban.

Azt tapasztalom, hogy a hölgyek, akikkel találkoztam az utóbbi hetekben, valahogy bizonyítási kényszert éreznek. A műsor óta úgy érzik, hogy ismernek, sőt nyitott könyv vagyok számukra. Tudni vélik, hogy számomra mi teszi őket vonzóvá, mind a külsejük, mind pedig a belső értékeik tekintetében. Persze részben kiismerhettek, hiszen valóban magamat adtam A Nagy Őben, de azért remélem, hogy bőven vannak még rétegeim, amiket nem láthattak, hiszen furán érezném magam, ha mindössze pár hét alatt kiismerhetővé váltam volna a nézők, és főleg a nők számára" - kezdte Jákob Zoltán, aki még szokja ezt az új helyzetet és egyre nagyobb népszerűséget, amit a műsor hozott számára.