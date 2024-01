Mint írtuk, többen azt állították, hogy tíz év után szakíthatott Megyeri Csilla és párja, Zsolt, akik a híresztelések szerint szét is költöztek. Megyeri eleinte a kapcsolati gondjaikról beszélt , de a szakításról szóló pletykákat cáfolta. Most újra megszólalt párjával együtt, hogy mi történt közöttük valójában.

A nyáron súlyos testi sértés áldozatává vált Megyeri Csillát nagyon megviselte a Campus Fesztiválon történtek, saját bevallása szerint ez is rányomta a bélyegét a párkapcsolatára, főleg úgy, hogy még most is zajlik a nyomozás az ügyben, még sokáig nem is sikerült azt lezárni.

Sokan úgy gondolták, hogy Megyeri és Molnár Zsolt kapcsolata végérvényesen megromlott, mert tíz év után sem vállaltak még gyereket és nem is házasodtak össze. Ők persze nem sürgetik egymást, most egy nagyobb lakásba költöztek, lehetséges már a családalapítási terveik miatt.

Most az egykori tévés elmagyarázta, hogy mi történt valójában kettejük között, közben még egy kis olajat is öntött a tűzre, ugyanis azt írta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben párja fotójához: Szinglik éjszakája lesz Zsoltinál, sztárvendégnek pedig magát tüntette fel, ezzel üzenve a rosszindulatú peltykákat terjesztőknek.

Ezt másképp hogy tudod kezelni, ha nem humorral? Ez az egész egy fricska - kezdte Megyeri Csilla, aki még párját is megjelölte a képen, hogy hová lehet írni az érdeklődőknek. De Molnár Zsolt sem hagyta szó nélkül a történteket.

Az, hogy egy olyan embernek adsz a véleményére, aki sem a nevét, sem a kilétét nem vállalja, az idiótaság. Ezen csak röhögni tudsz, mert szánalmas, hogy emberek idáig tudnak süllyedni" - mondta felháborodva Molnár Zsolt.