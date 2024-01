Nemrég megírtuk, véget érhetett T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata. Eleinte T. Danny új zenéi és bejegyzései árulkodtak a sztárpár szakításáról, de Kecskés Enikő sokáig hallgatott a történtekről. A zenész Thaiföldön vigasztalódott, és nemrég az is kiderült, hogy a TV2-n hamarosan műsorvezetőként debütál, ugyanis ő lesz a Zsákbamacska egyik társműsorvezetője, Szente Vajk oldalán. A fiatal énekes most a karrierjére koncentrál, ő valószínűleg így lép túl a szakításon. Legutóbb a ValMar vendége volt a zenekar nagykoncertjén, az érzéseiről pedig hosszan írt az Instagram-oldalán.

"Hát srácok…megcsináltátok. Büszke vagyok rátok! Na nem csak én, de mindenki más is körülöttetek. Oké, talán én kicsit jobban… Bizony, mert én láttam honnan kezdtétek el ezt az egészet. Én láttam mennyi munkát és időt raktatok bele. Láttam mennyi harcot vívtatok meg és mennyi mindent áldoztatok fel. Láttam, hogy sokszor milyen nehéz volt nektek mindez, ugyanakkor láttam azt is, hogy ti akkor sem adtátok fel. Nem csak láttam, de át is éreztem. Hiszen együtt kezdtük ezt az egészet annak idején. Basszus…hány éve is már? Hihetetlen. Voltunk jóban, voltunk már rosszban is; voltunk fent és lent is. Végig együtt. Így pedig mindig mindent átvészeltünk, ha kellett, itt voltatok nekem és támogattatok, segítettetek. Remélem én is tudtam nektek. Mindig itt vagyok és itt is leszek, mert tudom, hogy ti is. Ugyanúgy, ahogy a többiek, akik végig kísértek titeket ezen az úton. Együtt kezdtük, együtt is fejezzük be. Ja, és arra is büszke vagyok, hogy nem sérült le egyikőtök se! Mondjuk a tűzbe lehet nem kéne legközelebb belehajolni. Kösz. Na, de gratulálok srácok, brutál jó volt! Megérdemeltétek, élvezzétek!

Egészség legyen, a többit megvesszük" - írta oldalán.