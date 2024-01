Mint írtuk, Varga Viktor Dunához közeli otthonát elmosta az árvíz év elején, gyakorlatilag az egészet újjá kell építeni – amibe az énekes nem tudott segítség nélkül belefogni.

"Alapvetően is be kellett volna fektetni. Nem is foglalkoztam ezzel, úgy voltam vele, hogy megoldom. Most, hogy már fizetgetnem kell, megérint. Sok millió forintot kell kölcsönkérnem, mert ilyenkor nincsenek koncertek, márpedig nekem az a bevételi forrásom. Volt már ilyen az életemben, a telket is úgy vettem, hogy egy barátom adott rá kölcsön, és fél év alatt fizettem vissza, vagy még annyi sem kellett. Szerencsém, hogy önzetlen a környezetem" – magyarázta a Blikknek.