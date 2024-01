Budapesten a Mechwart ligetnél fog állni a világhírű magyar színésznő, Gábor Zsazsa szobra – amely már el is készült, a nagyközönségnek azonban csak február elején fogják bemutatni.

"Mindenkinek hálás vagyok, aki segédkezett a szobor létrehozásában, abban, hogy ez a projekt megvalósuljon. Ne felejtsük el magát Magyarországot sem, ami mindig Gábor Zsazsa mögött állt. Számos alkalommal jártam itt az elmúlt években. Sokan megkerestek azzal, hogy látták Zsazsa filmjeit, és emlékeznek rá. Többen kérdezték korábban, miért nincs egy Gábor Zsazsa Múzeum, vagy miért nincs egy szobor? Sokat gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, ha születne erről egy közös elképzelés, akkor én ezen dolgozni fogok. Hiszen Amerikában én felügyelem a Gábor Zsazsa Alapítványt, oda folyik be minden olyan összeg, amiről most azt gondoltam: miért ne használnánk most fel erre a nemes célra is" – idézte a Bors Gábor Zsazsa özvegyét, Frédéric von Anhaltot, aki egy budapesti gyűjtemény létrehozásához is hozzájárult.