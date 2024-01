A szemeivel és a szívével is problémák vannak.

Failoni Donatella nemrég került kórházba, miután megpróbálta szétválasztani a saját és a lánya, Oszter Alexandra kutyáit, az egyik állat azonban átharapta az ujját. A zongoraművésznő számára n az is kérdéses volt, hogy tud-e újra zongorázni, folyamatosan javul azonban az állapota.

"Kiderült, hogy szürkehályogom van, ezért mindkét szemem meg kell operálni. Az egyiket a jövő héten műtik, a másikat pedig majd egy hónap múlva. Közben a szívemmel is találtak valami problémát, ezt egy hét múlva vizsgálják meg" - mondta Failoni Donatella.

"Megígértem a lányomnak, hogy amilyen sokáig csak tudok, olyan sokáig élek majd, mert szüksége van rám. Most épp Diósjenőn vagyok és segítek, amiben tudok: minden nap főzök valami finomat, rendben tartom a konyhát. Kell is a segítségem, mert Alexandra nagyon sokat dolgozik, ellátja a birtokot, játszik, fest, sőt, nemsokára egy kiállítása is lesz" – újságolta a Blikknek.