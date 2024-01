Bár háromszor is megnősült, és öt gyermeke született, jelenleg egyedül él.

A most 59 éves színész ritkán látogat Magyarországra, most is csupán a Megafilm Service által készített S.E.R.E.G. című sorozat miatt érkezett, ami még az idén látható lesz a TV2-n.

– Időhiányban szenvedek, most is csak a forgatás miatt vagyok itt pár napot, de majd még jövök vissza, mert közben párhuzamosan vannak munkáim Németországban is. Ott is színészként dolgozom, de csak filmezek – mesélte Zoltán, aki a régi váltást is felelevenítette. – Rögtön a sorozat után elmentem Erdélybe 8-10 évre, utána pedig Németországba. Huszonhat éve lakom Münchenben, ahol otthonra találtam. Sehol nem laktam még ilyen sokat, és nem is szeretnék már elköltözni. Bármennyire is nehéz volt ez az út, megérte. Jól érzem magam, szeretem a várost, tudok róla mindent, szinte már vele együtt dobbanok. Nem tudnám máshol elképzelni az életem.

Zoltán most ismét belebújhatott Urbán András bőrébe, hiszen a készülő sorozatban újra őt alakítja majd.

– A történet szerint Urbán honvédból vezérezredes lett, és ezért vagyok most itt én is. Nagyon jó volt újra itthon, régi ismerősökkel és új kollégákkal is találkoztam. Mindig jó érzés visszatérni Magyarországra. Forgatni szívesen jövök máskor is, ha hívnak, rajtam eddig és ezután sem múlik majd – mondta Mészáros Zoltán, aki interjút adott a Blikknek.