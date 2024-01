10. 40 nap és 40 éjszaka

A 2002-es romantikus komédia nagy étvágyú főhőse (Josh Hartnett) szexuális böjtbe kezdett, 40 napig próbálta megtartóztatni magát – csakhogy pont ebben az időszakban kezdtek el közel kerülni egymáshoz nagy szerelmével (Shannyn Sossamon). A férfi jobb híján azzal kényeztette végül a nőt, hogy egy virággal simogatta, aminek meg is lett az eredménye:

Shannyn Sossamon a későbbi filmjeiben egyébként már többet is mutatott magából, a Life is Hot in Cracktownban például így láthattuk:

9. Saltburn

Az ötszörös BAFTA-jelölt filmmel kapcsolatban sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy az egyik főszereplő, Barry Keoghan valóban a saját péniszét mutatta-e meg mindenféle kiegészítő vagy trükkfelvétel nélkül (állítólag igen), mások emlékezetében azonban egy bizarr jelenet is megragadhatott, amikor a fiú felizgulva ivott bele a társa használt fürdővizébe:

Volt azért a filmben izgalmasabb vetkőzés is, például meztelenül jelent meg a mezőn Alison Oliver, akinek korábban a Baráti beszélgetések című sorozatban volt pár szexjelenete.

8. Amerika Kommandó: Világrendőrség

A South Park alkotóinak, Tray Parkernek és Matt Stone-nak a szatirikus bábfilmjéről van szó, így szexjelenetek terén is csak furcsaságra számíthattak a nézők – ami a gyakorlatban egy marionettekkel eljátszott, számos szexpózt felvonultató képsort jelentett:

7. Holy Motors

Leos Carax 2012-es filmje teljes egészében szürreális képsorokból állt, így a szexjelenet sem volt mindennapi: a szereplők mozgásérzékelőkkel ellátott gumiruhákban hajlongtak egy stúdióban, ami a CGI segítségével végül két kígyószerű lény együttlétévé változott egy későbbi jelenetben. Az eredeti felvételt itt James Blake zenéjére vágta rá valaki:

A női főszereplő egyébként Eva Mendes volt, akit korábban az Oscar-díjas Kiképzésben láthattunk meztelenül Denzel Washington (és Ethan Hawke) oldalán.

6. Chucky menyasszonya

Az Amerika Kommandó: Világrendőrség bizarr képsora mellé még egy bábos szexjelenet felkerült a listára, a Gyerekjáték gyilkos babája, Chucky ugyanis az 1998-as folytatásban nemcsak a címbeli menyasszonyával „feküdt le", de Jennifer Tilly karakterével is ágyba került.

Az Oscar-jelölt Tilly korábban és később is vetkőzött filmekben: A Kék Iguána bárban és a Kereszttatákban sztriptíztáncosnőt játszott, de például A farkas árnyékában vagy a Fülledtségben is láthattuk ruha nélkül.

