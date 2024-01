76 évesen meghalt az egyszerűen csak Melanie néven fellépő Melanie Safka, a hatvanas, hetvenes évek sztárja.

Az énekesnő a legendás woodstocki fesztiválon is fellépett 1969-ben, két évvel később pedig megjelent legnagyobb saját slágere, a Brand New Key, amely egy időre az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is a slágerlisták élére került, Nagy-Britanniában a negyedik helyig kúszott.

Ismert volt a Ruby Tuesday című Rolling Stones-dal feldolgozásáról is, de olyan számaira szintén emlékezhet a közönség, mint a What Have They Done to My Song Ma, a Lay Down vagy a Beautiful People.

Melanie Safkának az évek során közel 30 stúdiólemeze jelent meg, a halála idején épp egy feldolgozásalbumot készített.