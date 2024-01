Smatig Dalmát a Feleségek luxuskivitelben című realityben láthatták először a nézők, majd a Farm VIP harmadik évadában is feltűnt, ahol egészen a döntőig jutott, de végül ifj. Schobert Norbi ellen maradt alul a végén. A szexi modell két gyerek édesanyja, akiket már egyedülállóként nevel, ugyanis férjével a legnagyobb titokban elváltak egymástól. Smaltig Dalma már egyáltalán nem kesereg a válása miatt, volt egy barátja is azóta, akit korábban meg is mutatott, de azóta sem beszélt róla. Az egykori luxusfeleség a napokban ünnepelte születésnapját, melynek alkalmából szexi fotókat készített magáról, melyeken egy szál bodyban és magassarkúban pózol, a legmerészebben hatalmas terpeszben látható.