Mint korábban mi is beszámoltunk róla, Bereczki Zoltán sokáig küzdött súlyos betegséggel , ami miatt a 2022-es év végi koncertjeit is mind le kellett mondania. Ez akkor nagyon megviselte őt, megígérte, hogy amint tudja bepótolja az elmaradt előadásokat, most úgy látszik, hogy igyekszik betartani a szavát, ugyanis rengeteg koncertet jelentett be a közösségi oldalán, a követői mégsem teljesen elégedettek.

2022 decemberben kezdődött Bereczki Zoltán komoly gégegyulladása, ami keresztülhúzta jó pár hónapra a színész-énekes terveit. A betegsége még súlyosabb volt, mint gondolta, mert jó darabig még beszélnie sem volt szabad, hogy megóvja a hangszálait. A gyógyulása elhúzódott egészen márciusig, amikor végül egy nagy lépésre szánta el magát és visszaadta színházi szerepeit, hogy több időt tölthessen családjával.

Azért adtam vissza a szerepeimet, mert apuka akartam lenni, és félig ezt nem lehet csinálni. Nagyon vágytam arra, hogy ezt most, ebben a körben, jól csináljam. De most sem tudhatom, jól csinálom-e..." - mondta korábban Bereczki Zoltán, aki csak a Centrál Színházban adta vissza az összes szerepét, de saját darabjait továbbra is vállalja, valamint koncertezik is, sőt, úgy tűnik az énekléssel tervez most komolyabban, ugyanis nagyon sűrű koncertprogramot tett közzé a közösségi oldalán, amit aggódva figyeltek a követői.

Bereczki most szokatlanul sok koncertet tervez egyhuzamban, tíz fellépés tíz nap alatt, majd pár nap kihagyással ismét öt koncert követi egymást, majd még hármat ad közvetlen egymás után, ami több mint húsz fellépés egy hónap alatt. Akik figyelemmel követik a színész-énekes életét, bár örülnek, hogy újra énekel nekik és sokan érdelődnek a koncertek iránt, de vannak, akik nem tartják jó ötletnek, hogy súlyos gégegyulladása után vállal egy ilyen megerőltető időszakot - írja a Bors.