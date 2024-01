Bár tagadják, mégis sokan úgy vélik, hogy több van Stana Alexandra és Marics Peti között barátságnál. A táncosnő nemrég szakított Meggyes Dáviddal, többen is úgy gondolják, hogy ehhez az énekesnek is köze van. Stana Alexandra most tisztázta a helyzetet, elmondta, hogyan érzi magát a szakítás után és azt is, hogy mi van közte és Marics Peti között valójában.

Stana Alxandra és Meggyes Dávid kapcsolata bár viharosan indult, ugyanis mind a ketten házasok voltak, mégis sokáig kitartottak egymás melltett, a férfi már a családalapítást tervezgette. Sem a táncosnő, sem volt párja eddig nem szólaltak meg a szakítás valódi okairól, de most Stana elárulta, hogyan érzi magát és nyitott-e esetleg egy új kapcsolatra.

Stana elárulta, hogy idén a karrierjére szeretne fókuszálni, de nagy vágya az is, hogy a műsorvezetést is kipróbálja. Persze a családalapítás neki is tervben van, ha eljön a megfelelő ember, de partner nélkül nem ez az elsődleges számára.

Sok idő kell, hogy valakiben igazán megbízzak, esélyt adjak. Idén messziről kerülöm a párkapcsolati témát, egyáltalán nem vagyok nyitott. Minden jel arra mutat, hogy most a munka az én utam - magyarázta a Dancing with the Stars sztárja, aki megszólalt Marics Petihez fűződő viszonyáról is.