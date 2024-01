Mint írtuk, nemrég titokban összeházasodott a TV2 sztárja, Zdroba Patrik és barátnője, Bádoki Betti. A sztárpár sokáig halogatta az esküvőt, de azóta felgyorsultak köztük a dolgok, most bejelentették, hogy egy teljesen új életet kezdtek a házasságuk óta, ugyanis hamarosan gyereket is szeretnének.

A tavalyi Sztárban sztár első kiesője volt, Zdroba Patrik, aki egy évvel ezelőtt még arról beszélt menyasszonyával, hogy nincs idejük megszervezni az esküvőjüket, de nem bánják, mert annyira sok a munkájuk, hogy jobb lesz, ha később kerítenek erre sort.

Elkezdtük szervezni, az én ruhám is készül – ami amúgy nem baj, mert legalább meglesz előre –, de egyszerűen annyira nem volt időnk mostanában. Nagyon sokat dolgozom én is, ő is, annyi minden volt az életünkben, hogy hiába van esküvőszervezőnk, még vele se nagyon tudtuk összeegyeztetni, hogy találkozzunk, megbeszéljünk mindent, és hát helyszínünk sincs még" - mondta akkor Bádoki Bettina, majd kiderült, hogy év végén mégis összeházasodtak titokban.

Azóta újabb nagy lépésre szánták el magukat, ugyanis vidéken keztek új életet, egy közös családi házban, hiszen hamarosan szeretnének gyereket vállalni.

Egy óra az út kocsival, az erdőnek a szélén lakunk egy gyönyörű családi házban. Őzikéket, nyulakat, rókákat látunk. Én mindig is vidéki lány voltam, és úgy gondoltam, próbáljuk meg, mert ketyeg az óra, a családtervezés is fejben van már" - magyarázta az énekes felesége, aki elárulta, hogy azóta teljes életmódváltásba kezdtek, együtt edzenek, és együtt fejezik be az otthonuk berendezését is, hogy minél előbb érkezhessen a baba.