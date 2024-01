Rendőr akart lenni, de alacsony termete miatt más pályát választott. Anyja küldte be egy bulvárlapnak a fehérneműs képeit, amikor 16 éves volt, onnan egy ugrás volt a The Sun harmadik oldala, meztelen fotókkal, 1986-ban pedig jött a világsláger. De miért tartóztatták le a napokban?

Samantha Fox 1966. április 15-én született; apja építész, anyja színésznő volt. 14 évesen alakította meg első popzenekarát, 15 évesen pedig aláírta első lemezszerződését a Lamborghini Recordsnál. Ahhoz képest, később milyen gátlástalanul mutogatta magát meztelenül, katolikus iskolába járt.

Modellkarrierje 16 éves korában kezdődött, amikor – bizarr módon – édesanyja fotókat készített róla fehérneműben, és 1983-ban beküldte a The Sunday People amatőr modellversenyére. A tinilány második lett a versenyen, majd ekkor a The Sun egyik fotósa felkérte, hogy pózoljon félmeztelenül a lapnak. Akkoriban 16 éves kor fölött ez nem számított problémának, nem volt törvényellenes, de később az aktok és félaktok korhatárát 18 évre emelték.

Rendőr akart lenni, de 155 centis magassága miatt ezt a pályát nem választhatta. Viszont adottságai miatt a zeneiparban jártas szakemberek meglátták benne a popsztárrá válás esélyét, úgyhogy ő kapta a "Touch Me (I Want Your Body)" című dalt, amellyel rögtön befutott.

Pedig nem volt egyértelmű, hogy a modellként már jól kereső Fox berobban a popzenei életbe, de meghívták a Jive Records nyílt meghallgatására, mivel a kiadó "egy brit Madonnát" keresett a dal eléneklésére. Állítólag egyből ötlemezes szerződést ajánlottak neki.

A dalt, amely azóta is Fox legnagyobb slágere, Mark Shreeve, Jon Astrop és Pete Q. Harris írta, és az utóbbi kettő volt a producere. 1986. március 10-én jelent meg a dal Fox debütáló kislemezeként. Az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, az USA-ban a negyedik helyre kúszott fel, míg Ausztráliában, Kanadában, Finnországban, Görögországban, Norvégiában, Portugáliában, Svédországban és Svájcban a toplisták élére került. Nem is rossz kezdés egy ismeretlen kis modelltől.

Állítólag azt akarták a producerek, hogy Fox egy szexszel teli, hálószobai jeleneteket tartalmazó klipet készítsen, de visszautasította a javaslatokat – egy koncertszerű előadást akart, és azt, hogy komolyan vegyék. Úgy érezte, hogy a dal szövege már így is elég szexi – és valóban, tele van nyögéssel, nyöszörgéssel, szexuális utalásokkal.

