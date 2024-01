Mint írtuk, Rubint Réka és családja (Schobert Lara kivételével) már a karácsonyt is Thaiföldön töltötte, maradtak szilveszterre is. Bizonyára a könyvén is dolgozott kinn, mert a családanya elárulta, ősszel olvashatják el az első kötetét. "A témája: hogyan álltam fel onnan, ahol mindenki más feladta volna... és az elmúlt 45 évem kendőzetlenül" – írta a fitneszedző, aki úgy fogalmazott, hogy az igazság sokakat meg fog lepni.

A tréner most egy szokatlanul merész képsorozattal lepte meg követőit, mutatjuk alább.