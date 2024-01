Berki Krisztián számára mindig is fontos volt a sport, hiszen labdarúgóként kezdte és így ismerte meg őt a nyilvánosság. A kétezres évek elején még a Dunaferr kapusa volt, később hagyott fel a sporttal és kezdett el komolyabban érdeklődni a médiaszereplések iránt. Kislányát, Natit is a sport szeretetére nevelte, de ez Hódi Pamelától sem áll távol, így nem meglepő, hogy közös kislányukat is érdekli.

A már tízéves Nati követi szülei példáját, és egyre komolyabban veszi a kézilabdázást, édesanyja bár keveset mutatja meg őket a közösségi oldalán, most mégis közzétett egy bejegyzést kislánya kézilabdameccséről.