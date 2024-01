Mint írtuk, Szorcsik Viki imád utazni, az egyik legnagyobb szenvedélye, hogy új helyeket ismerjen meg, annak ellenére is, hogy néha életveszélyes helyzetekbe keveredik. A TV2-n nemrég műsorvezetőként is kipróbálta magát a Power of Love című társkereső realityben, majd a munkája végeztével elhatározta, hogy saját YouTube-csatornát indít, ahol különleges tartalmakkal jelentkezik majd. Így most Madeirára utazott, és egy új szemszögből próbálja majd bemutatni az ottani kultúrát. Mindeközben maradt ideje az óceánban megmártózni, amit meg is örökített egy szexi fotón, ugyanis falatnyi bikinijében, felülről fotózta formás melleit.