Kozso 2014-ben két agyvérzés és két aneurizma, és egy hosszabb kóma után újra kellett tanulnia beszélni, írni és járni is, de a mai napig küzd a teljes felépüléséért, folyamatosan gyakorolja a beszédet, korábban lánya általános iskolai tankönyvei segítettek neki ebben. Most újabb részleteket árult el erről a megrázó időszakról, és elárulta, hogy most hogyan tudja fejleszteni magát.