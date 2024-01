Mint írtuk, a brit uralkodó, III. Károly király kórházba került prosztatabetegsége miatt, de már túl van a műtéten és felesége, Kamilla királyné állítása szerint jól van. A kezelés előtt együtt meglátogatták a szintén kórházban lévő Katalin hercegnét is, aki egy előre tervezett hasi műtét miatt szállítottak be az intézménybe, aki 10-14 napos megfigyelés alatt áll, most Károly királyról is kiderült, hogy meddig tartják benn a kórházban.