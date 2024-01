Megdöbbentő dolgot árult el magáról Liptai Claudia, aki most egy elég húzós időszakot él meg mind magénéletében, mind szakmai szempontból. A gyereknevelés, a műsorvezetés mellett most több darabban is játszik, így nehéz összeegyeztetnie a feladatait, elég veszélyes módszerrel oldja meg, hogy mindenre jusson ideje.

Liptai Claudia túlválalta magát ebben az időszakban, így csak egy módja van arra, hogy mindenre jusson ideje, kevesebbet pihen és kevesebbet alszik, ami elég veszélyes lehet egy idő után, ha huzamosabb ideig fennáll a helyzet.

Tizennyolc este játszom most zsinórban, ami, lássuk be, nem kevés. Ilyenkor ráadásul csak tizenegy után érek haza, és még fel vagyok pörögve, pláne a Hölgyválasz című darab után, amit végigtáncolok, így órákon át képtelen vagyok elaludni. Bunkósbottal meg csak nem vághatom magam fejbe..." - kezdte magyarázni az álmatlanságát Lipta Claudia, aki bár szeretne aludni többet, de nem tud az éjszakába nyúló munkája miatt.