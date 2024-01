Két barátnője is azt állította, hogy megverte, más botrányok mellett ezért tűnt el már nyolc éve a médiából a kubai származású valóságshow-szereplő, VV Cristofel, aki most elmondása szerint taxisofőrként dolgozik. Most Hajdú Péternek mesélt arról, hogy mi volt igaz a volt barátnői állításaiból, egy ponton azonban trágárkodva kiabált a műsorvezetővel, amikor kellemetlenné vált a téma.