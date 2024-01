Nem sokáig szomorkodott Jákob Zoltán miatt a műkörmösként dolgozó Hajnal Bettina, akit a milliárdos a Nagy Ő című társkeresőben ismert meg és választott végül. A műsort követően mégsem alakult ki köztük a szerelem, így szakítottak. A nő nemrég elárulta követőinek, hogy új férfi van az életében, de akkor még azt mondta, hogy nagyon friss a kapcsolat, ezért nem akar róla beszélni. Most mégis újra megmutatta a férfit, talán így akarja bizonygatni, hogy túl van Jákob Zoltánon.

Félreérthető bejegyzésében egy rendezvényközpontból jelentkezett Jákob Zoltán volt barátnője, ahol jellemzően esküvőket szoktak tartani. Követői kérdezgették is tőle, hogy férjhez megy-e de valószínűleg másról van szó, hiszen új párját pár hónapja ismeri.