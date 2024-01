Mint írtuk, Fehér Tibor Beat kétségbeesett bejegyzéseiből mindenki arra következtetett, hogy újra a szerelmet keresi, de arra senki nem gondolt, hogy már meg is találta. A Fekete Vonat egykori tagja a zenekar tavalyi koncertje óta egyre mélyebbre süllyed, felesége is elhagyta, és rengeteg adósságot is felhalmozott, így végül az utcán kötött ki. Úgy tűnik, hogy máris rátalált az új szerelemre, ami megoldotta a lakhatási problémáját is, ugyanis a rejtélyes nő befogadta az énekest.