Mint írtuk, sok szerelmespárt hozott össze az elmúlt időben a TV2, egyre többen ismerkednek meg különböző tévéműsoroknak köszönhetően. Mikes Anna és Krausz Gábor a Dancing with the Starsban nemcsak a győztesnek járó címmel lett gazdagabb, hanem egy új szerelemmel is. De vannak olyanok is, akik bár nem egy műsorban szerepeltek, de felfigyeltek egymásra a szereplésnek köszönhetően. Legutóbb Tóth Katica és Tasi Dávid vállalták fel a kapcsolatukat, majd őket követte Bányai Noémi és Ibrahim Imre, akik között bár elég nagy a korkülönbség, de ez sem állhat közéjük.