Mint írtuk, szakított a TV2 sztárpárja, az Ázsia Expresszből ismert Kecskés Enikő, és a Dancing with the Starsból is ismert T. Danny. Bár a modell még nemrég sírós videót tett közzé TikTok-oldalán, mára már nyoma sincs a bánkódásnak, ontja magáról a szexi fotókat, nemrég melltartó nélkül, nyitott felsőben pózolt a kamerának. Sőt, az is lehet, hogy újra rátalált a szerelem, ugyanis nemrég egy romantikus vacsorán vett részt egy rejtélyes férfival. Most újabb szexi képet osztott meg követőivel, melyen egy testhezálló, lyukas nadrágban fotózta kerek fenekét, miközben csábos pillantást vetett a képet készítő fotósra.