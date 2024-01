Mint írtuk, 650 vendéggel és világsztár fellépővel készül Gáspár Zsolti arra, hogy újra elvegye a párját, akitől egyszer már elvált. A Farm VIP műsorvezetője újabb részleteket árult el a világraszóló lakodalomról és terveiről, azt is elárulta, hogy műsorvezetőtársának, Demcsák Zsuzsának különleges szerepet szánt a nagy napra.

Már jó ideje tervezi a hatalmas esküvőt Gáspár Zsolti, aki újra elveszi feleségét, akivel válásuk után rájöttek, hogy mégsem tudnak egymás nélkül élni. Legutóbb egy vita miatt maradt el a lakodalom, most azonban úgy tűnik, már semmi nem állhat a boldogságuk útjába, májusban tervezik újra összekötni az életüket, már a helyszín is megvan.

"Nagy esküvőre készülünk a kis feleségemmel az idén. Elváltunk, de azóta rájöttünk, hogy nem tudunk egymás nélkül élni. Hatszáz fős lakodalmat tervezünk, világraszóló banzáj lesz. Minden vendéget különleges bánásmódban részesítünk majd, rengeteg kiváló étellel, itallal és süteménnyel kedveskedünk. Demcsák Zsuzsa lesz a tanúm.

- jelentette ki a TV2 műsorvezetője, aki elárulta, hogy világsztárt is meghívott az esküvőre zenélni, de rengeteg fellépőre számíthat a násznép.

"Kiváló énekesek és zenekarok húzzák egész éjjel a talpalávalót: Kökény Attila, Nótár Mary, Kis Grófo, L.L. Junior, Charlie és Presser Gábor is tiszteletét teszi a mulatságon... Egy világsztárt is meghívtunk, Dr. Albant, tőle egyelőre nem kaptunk visszajelzést. Már a helyszín is megvan, a mátraverebélyi Szentkút, ahová tizenöt lovas kocsival fogunk megérkezni. Gáspár Zsolti esküvője májusban az év durranása lesz! - magyarázta a Farm VIP műsorvezetője, aki elárulta, hogy testvérével, Gáspár Győzővel sikerült-e rendezni a kapcsolatukat.