Mint írtuk, tavaly év végén VV Virág is csatlakozott az OnlyFanshez , ahol különféle erotikus szolgáltatásokat nyújt jó pénzért cserébe. Most egy videóban jelentkezett, melyben női követőihez szólt, akiknek elképesztő ajánlatot tett.

Az egykori reality-szereplő folyton botrányaival hívja fel magára a figyelmet, múlt nyáron aggasztó felvételek is terjedtek róla az interneten, melyen feltehetőleg bedrogozva és ittas állapotban, sírva könyörgött a követőinek, hogy segítsenek neki, mert bántalmazza a barátja. Azóta elárulta, hogy valóban sokáig fogyasztott drogokat, napi egy üveg bort is megivott, de másokat hibáztatott a vallomásában.

Most egy elképesztő ötlettel állt elő az Instagram-oldalán, ahol egy teljesen nyitott blézerben, egy száll melltartóban szólította meg női követőit, akiket pornózásra buzdít. Állítása szerint sokan megkeresték, hogy hogyan lehet beindítani egy OnlyFans-oldalt, ezért ő segíteni szeretne és egy pornómodell csapatot toboroz, akiknek mindent ő fog elintézni, legalábbis ígéretei szerint.

Most úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy segítsek. Erre kitaláltam egy tök jó megoldást, igazából én menedzselni foglak téged, ez azt takarja úgymond, a menedzsered leszek. Lesz egy külön oldal erre, ahol három, maximum öt lányt fogok foglalkoztatni, akiknek segítek a felnőtt tartalmas oldalában... " - magyarázta a videóban VV Virág, aki azt állítja, hogy segít a regisztrációban, a tematika kitalálásában, sőt a fotózásokban is.

A pornómodell annyira komolyan vette a feladatot, hogy még külön e-mail címet is megadott, ahová várja a 18. életévüket betöltött lányok jelentkezését, fotókkal és motivációs levéllel együtt. Azt is leszögezte, hogy személyes találkozón interjúztatja a jelentkezőket, ami után ő maga dönti el, hogy ki kerülhet be a pornós csapatába, amiből szintén sok pénzt akar keresni magának.