Merő Péter úgy fogalmazott, minden úgy sikerült, ahogy tervezte.

Nóri nem esett el, amitől bevallotta nekem, egy kicsit félt. Korábban már dolgoztunk együtt, de a Topmodell leszek forgatása alatt ismertem meg őt jobban. Lenyűgözött az, hogy mennyire önmagát adja minden szituációban és ez nagyon ritka. Egyszerre anya, feleség, üzletasszony, tévés műsorvezető és mégis ebben a sokrétű világban mindig marad Ördög Nóri. Ez nekem nagyon tetszik, ezért a bemutatómban ő lett a régi Hollywoodot idéző femme fatale, a végzett asszonya" – magyarázta a divattervező. Ördög Nóra elárulta, hogy habár tizenhárom éve egyszer már vonult kifutón és a kamera, valamint emberek előtt is magabiztosan mozog, a divatbemutatón nem volt teljesen nyugodt.