A nyolcvanas években ért el komoly popsikereket nőként Madonna, Whitney Houston, Belinda Carlisle, Kate Bush, Grace Jones, Janet Jackson, Kylie Minogue, de Európa is sorra gyártotta a női popsztárokat, Kim Wilde, Samantha Fox, C. C. Catch, Nena, Sandra, Nina Hagen, Annie Lennox, Björk és Sabrina gyakran jelent meg a kamaszgyerekek szobafalán, autószereplő-műhelyekben, poszter formájában. Európai, női együttesek is meg-megjelentek a listákon, ott volt a Bananarama vagy a Bangles, de senki nem vetkőzött annyit, mint Samantha Fox és Sabrina.

Sabrina Debora Salerno 1968-as születésű és továbbra is igen aktív, sok fellépése van és látszólag remekül tartja magát - gének, táplálkozás, sport és bizonyára némi plasztika eredményeképp. Honnan indult, miért imádták az oroszok, hogyan ismerte meg a férjét, hogyhogy még nem kopott ki a popzenéből? Erről itt olvashat többet, alább pedig újabb képe.

A többi fotóért lapozzon!