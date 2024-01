Sydney van den Bosch már korábban is beszélt arról, hogy a válása után új férfi van az életében, név szerint azonban nem említette, hogy Kaszás Benjámin teniszezővel jött össze. "Van, amit nem lehet, és nem is szeretnék eltitkolni" – írta most az Instagramon első közös fotójuk mellé, amely Indonéziában készült. Nézze meg a bejegyzést!