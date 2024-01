L.L. Junior és Dárdai Blanka már többször szakítottak, de úgy tűnik, egyszerűen nem bírják egymás nélkül. Akárcsak tavaly tették, most is a Dominikai Köztársaságba utaztak, ahonnan a fiatal énekesnő bikinis képekkel is jelentkezett. Időközben már hazatértek Magyarországra, de szívesen nosztalgiázik a nyaralós képeket nézegetve.