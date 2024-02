Óriási pénzköltés

Többek között azzal verte ki a biztosítékot Kulcsár Edina és G.w.M már a kapcsolatuk elején is, hogy feltűnően sokba kerülő dolgokat vásároltak, és ezt ha kellett, ha nem, ezt tudatták a nagyvilággal. A rapper például egy méregdrága autóval lepte meg barátnőjét 2022 novemberében.

Ahogy a férfi, úgy cserélődtek le a ruhák is az egykori szépségkirálynő életében, Gucci szettjeiket sokan nevetségesnek tartották.

Bochkor Gábor például azzal viccelődött a műsorában, nem is biztos, hogy ezek eredeti darabok. G.w.M ezt nem tűrte szó nélkül.

Nagyon cuki, kedves, aranyos, de ez egyáltalán nem volt sem férfias, sem pedig elegáns. Nem tudom, mi ezzel a célja, de ha hallgatottságot akart, csak fel kellett volna hívnia, szívesen bementem volna a műsorába. Ha annyira biztos abban a kijelentésében, hogy replikát hordunk, miért nem támasztja alá az állítását? Nyugodtan menjen be a Gucciba, kérdezze meg, hogy engem ott hogyan fogadnak, abból is lesz hallgatottsága, ezt garantálom" - reagált a rapper.

Amara babakocsija sem volt egy mindennapi darab, ez miatt sokan bántották őket. Többek között Dér Heni is kiüzent egy írásában a szépségkirálynőnek. Úgy fogalmazott, az ember nem az arany babakocsitól vagy palotától lesz több belül.

Fizetős valóságshow

Ami egyesek szerint a legfelháborítóbb az az, hogy a pár úgy döntött, pénzért kiteregetik a szennyest. Havonta 1790 forintért bárki megnézheti, hogyan telnek a mindennapjaik. Hamar kiborult a bili, vannak, akik már féltik a gyerekeket.

Amit szerencsétlen gyerekkel művelnek, az nálam teljesen kib*szta a biztosítékot. Felkeltik szerencsétlent hajnalok hajnalán, mert GLS kitalálja, hogy menjenek Németországba.

Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt részek során vagy a hordozóba, vagy a pihenőszékbe feküdt szegény. Lassan kúszni/mászni kéne neki, de így teljesen lemarad a mozgásfejlődése, mert állandóan hurcolják jobbra, balra. Az idegrendszeri fejlődésről nem is beszélve. Neonfényben alszik, le van rakva a TV elé állandóan, és még sorolhatnám. Arról nem is beszélve, hogy a kis gerincének k*rvára nem tesz jót, ha ennyit fekszik a baba hordózóban" - írta egy anyuka, de van, aki egyenesen a Gyámhivatalt küldené rájuk. Kulcsár Edina rengeteget magyarázkodik mostanában, saját bevallása szerint is sokat sír. Ennek ellenére folyamatosan azt bizonygatja, boldogabb, mint valaha.

A lehető legboldogabban éljük a mindennapjainkat. Kórházba került nemrég (G.w.M - a szerk.), amit én is nehezen viseltem lelkileg, hiszen a betegsége sok mindenre kihatással lehet, de ettől függetlenül a kapcsolatunkkal semmi baj. Sőt! Minden nehézség által csak egyre erősebb és erősebb lesz" - fogalmazott az Instagramon Kulcsár Edina, aki hiába tagadja, G.w.M csúnyán beszél vele, nyilvánosan alázza. A valóságshow egyik epizódjában például azt mondta neki:

Ne féltékenykedjél! Anyád jobb csaj, mint te.

A kijelentésre Edina kissé zavartan annyit mondott, hogy ezzel tisztában van, de a rapper itt nem hagyta abba a bántó szavakat.

Ideköltözök anyádhoz. Mondanám anyádnak is a dolgaimat: Kiki, főzz egy kávét most! Siessél, mert állba váglak!" Nemcsak ezek a jelenetek borítják ki az előfizetőket, hanem az is, hogy szerintük a pár hazudik. Sokszor hivatkoztak arra, hogy G.w.M beteg, ezért mondott le például fellépéseket, de a sztorikból látszott, nem otthon feküdt. Szerintük a pénzükért nem kapnak semmit, feleslegesen fizettek elő.

