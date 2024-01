Brandon Lee vagy a krokodilvadász, Steve Irwin halálának a történetét sokan ismerhetik, más sztárok is haltak azonban meg munka közben, forgatás során vagy a színpadon. Volt, aki saját magát lőtte le egy kellékfegyverrel, másra helikopter zuhant, miközben olyan is előfordult, hogy a közönség a műsor részének hitte a színész haldoklását. Összeszedtük a legborzasztóbb eseteket.

Vic Morrow

1983-ban a Homályzóna forgatásán történt egy halálos helikopterbaleset: Jennifer Jason Leigh apjának, Vic Morrow-nak a szerepe szerint két vietnámi gyerekkel (a hatéves Renee Shin-Yi Chennel és a hétéves Myca Dinh Lével) a karján kellett menekülnie egy helikopter elől, annak pilótáját azonban megzavarták a rosszul időzített pirotechnikai effektek – így több méter magasból rázuhant a színészekre, azonnal megölve mindhármukat.

Boris Sagal

Hasonlóképp egy helikopter okozta a halálát Katey Sagal apjának, Boris Sagalnak 1981-ben a World War III című minisorozat munkálatai közben. A négyszeres Emmy-jelölt rendező egyszerűen nem figyelt, és belesétált egy helikopter mozgó farokpropellerébe, amely majdnem lefejezte: olyan súlyos sérüléseket okozott a nyakán, hogy belehalt.

Jon-Erik Hexum

1984-ben a modell és színész is forgatás közben halt meg 26 évesen, ő egy kellékfegyverrel lőtte le magát. Miután egy nyomozót játszott a Cover Up című sorozatban, szerepe szerint igen sokszor került a kezébe pisztoly – amellyel az egyik szünetben is hülyéskedett, azt imitálva, hogy fejbe lövi magát. A játék aztán tragédiába torkollt, mivel Hexum nem vette figyelembe, hogy ilyen közelségből nemcsak az éles lőszer, de a vaktöltény is halálos lehet.

Tommy Cooper

A walesi komikus szintén 1984-ben kapott szívrohamot az ITV Live From Her Majesty's című varietéműsorában – a közönség nagy része pedig azt hitte, hogy a rosszulléte csak a show része, így sokan nevetve nézték végig a haldoklását. Amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy mi történt, a producer azonnal reklámszünetet rendelt el, a holttestet azonban csak mentős vagy rendőr mozdíthatta volna el, de valamiért egyik sem volt jelen. Az élő adást végül úgy folytatták, hogy a függönyt leeresztették, a további vendégek pedig a színpad maradék részén léptek fel.

Martha Mansfield

A némafilmkorszak színésznője mindössze 24 évesen halt meg 1923-ban, miután épp befejezte egy azóta elveszett film, a The Warrens of Virginia forgatását, és utolsó jelenete után beült a kocsijába. Polgárháborús időket idéző, díszes kosztümje ott lobbant lángra egy eldobott gyufa miatt, a jelenlévők pedig épp csak meg tudták menteni az életét – másnap azonban a kórházban így is belehalt a sérüléseibe.

Tyrone Power

Az ötvenes évek nagy sztárja a következő évtizedet már nem érte meg: 1958-ban szívrohamot kapott a Salamon és Sába királynője madridi forgatásán, miközben egy kardpárbajt vettek fel kollégájával és barátjával, George Sandersszel. Power még a mentőautóban meghalt 44 évesen, és hiába forgatta le addig a jelenetei nagyjából 75 százalékát, a szerepét teljes egészében átadták Yul Brynnernek.

Christine Chubbuck

Floridai helyi tévék műsorvezetője volt, és őt tartják számon az első emberként, aki élő televíziós adásban követett el öngyilkosságot. 1974. július 15-én új feladatként bízták rá egy hírműsor vezetését, annak azonban csak az első nyolc percét csinálta végig: utána egy pisztollyal főbe lőtte magát, tizennégy órával később meghalt a kórházban. „Élőben, színesben következik egy exkluzív tudósítás egy öngyilkossági kísérletről" – mondta közvetlenül a lövés előtt.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!