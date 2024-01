Brunner Márta és Ács Bálint húsz év után, tavaly márciusban váltak el, de még mindig együtt élnek. Egyelőre nem engedhetik meg maguknak, hogy vegyenek még egy házat a közelben. Merthogy a közös farmjukat továbbra is együtt vezetik, és emiatt a jövőben is közel kell, hogy maradjanak egymáshoz.

Brunner Márta színésznő és Ács Bálint, a Shygys egykori énekese 2011-ben vették meg Sóskúton az otthonukat, ahol végül egy élményfarmot is alapítottak. Tavaly tavasszal, 20 év után kimondták a válást, de a mai napig együtt élnek.

Együtt dolgozunk és irányítjuk a farmot, mindig is jó munkakapcsolat volt közöttünk. A magánéletünket illetően mindent megbeszéltünk, helyükre kerültek a dolgok" - mondta Brunner Márta a legutóbbi interjújában. „Nyilván mindkettőnknek az a vágya, hogy külön élhessünk a farm közelében, hogy mindenkinek meglegyen a magánszférája, de nem amerikai színészek meg zenészek vagyunk, hogy csak úgy megvegyük a szomszéd házakat! Addig viszont békésen élünk ebben a helyzetben" – tett hozzá a színésznő, aki azt is elárulta, mindenki az állatokhoz igazodik.