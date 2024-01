Nem lehet azzal vádolni Nyári Darinkát, hogy véka alá rejtené a gondolatait. Ami eszébe jut, már ki is mondja – és ezzel nincs egyedül, volt kitől örökölnie a habitusát. Édesanyja ugyanis éppen olyan, mint ő maga, mindez viszont némi feszültséggel is járt az évek során.

Mi tagadás, a gyermekkora óta sok konfliktus volt köztünk, mert mindketten olyanok vagyunk, hogy ami a szívünkön, az a szánkon. De éppen emiatt jó tükör vagyunk egymásnak, nagyon hasonló a személyiségünk, így aztán jól formáljuk egymást" – árulta el Mária. A színésznő visszatekerte az idő kerekét és elmesélte, milyen lány volt ő egykor.

Együtt élnek, kevesebb a feszültség

„Mindig cserfes és nagyszájú voltam, az enyémnek kellett lennie az utolsó szónak. Mostanra viszont úgy érzem, hogy sokat finomodtam ahhoz képest, amilyennek régen tartottam magam" – meséli Darinka, aki úgy látja az ő kislánya nála sokkal szelídebb, amit nem is nagyon bán. A család egy háztartásban él, együtt, és ez bizony sokaknál újabb konfliktusforrás lehet. Ők viszont kivételek, állítják, hogy nagyon jó a kapcsolatuk – ennek ellenére, vagy talán éppen ezért.

Megpróbálom visszafogni magamat, hogy ne szóljak bele az életükbe, talán ezért is sok mindenben kikérik a véleményemet, és akkor természetesen elmondom. Mindent meg tudunk beszélni egymással" – mesélte Darinka édesanyja, majd arra is visszaemlékezett, hogyan sült el az első találkozás a későbbi vejével, Kiss Ernő Zsolttal.

„Éppen karácsony napján ismertük meg Ernőt, aki akkor jött vissza Erdélyből. Nagyon édes volt, emlékszem, a férjem kínálgatta az ebédnél pálinkával, ő pedig nem mert ellentmondani neki, pedig délután előadásra kellett sietnie. Azonnal a szívünkbe zártuk őt" – árulta el a büszke anyós.

Darinka sem felejti el azt a napot, elevenen élnek benne azok a pillanatok, hiszen számára más okból is fontosnak számított az a találkozás.

„Gond nélkül lezajlott az előadás, ma pedig már mosolyogva emlékszünk vissza, főleg, hogy apa már nem él. Ernő előtt nem nagyon vittem haza senkit, anya nem is szimpatizált senkivel. Nálunk Ernő a nyugalom szigete, vele igazából nem is lehet veszekedni, ha van harc otthon, akkor az köztem és anya között van, ő csak nézi, ahogy a csajok összekapnak" – tette hozzá a színésznő.

Közösen fogynak

Az elmúlt időszakban újabb kapcsolódási pont alakult ki a lányok között, Darinka 12 kilós fogyása ugyanis az édesanyját is megihlette.

A lányom egész életében harcolt a súlyával, most viszont elérte a célját, így én is kipróbáltam a módszerét, mert a változókor beköszöntével meggyűlt a bajom a kilókkal. Nem is olyan rég kezdtem, most 8 kiló fogyásnál tartok" – magyarázta az anyuka, akivel közös eredményükre igazán büszke Darinka.

