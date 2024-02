Kökény Attila Zanzibárra vitte családját, mielőtt belevágott a feladatokkal teli új évbe.

Tanzániába is átmentünk szafarira. Megláttam a gépet, mondom, biztos, hogy nekem el kell mennem ide? Olyan volt, mint egy busz, pici, 13-an mentünk vele. Gyakorlatilag a lábamnál lógott az erdő, féltem azért. Jöttek ezek a jeep-ek, amikbe be kellett ülni, aztán 10 percre rá vadállat, oroszlán, elefánt csorda, elképesztő szép! Mi a vízilótól a krokodilon át a zsiráfig mindent láttunk" – kezdte legújabb interjújában az énekes, aki azt is elárulta, találkoztak egy támadásra készen álló oroszlánnal.