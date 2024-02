Azahriah három teltházas Aréna-koncert mellett idén a Sziget nagyszínpadán is fellép, de más hazai fesztiválokon is feltűnik a nyáron – amiről most jött ki a pontos lista. Magyarország legnépszerűbb előadóját összesen hét helyszínen lehet elcsípni májustól augusztusig, nézze meg az erről szóló Instagram-bejegyzést!